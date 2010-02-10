Герман допускает, что новый Кабмин будет уже на следующей неделе
16:59, 10 февраля 2010Политика
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Нардеп дала пресс-конференцию
Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН допускает, что новое правительство может быть сформировано уже на следующей парламентской неделе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.
По словам А.ГЕРМАН, создание новой парламентской коалиции, отставка действующего и назначение нового правительства могут произойти в ближайшее время.
Отвечая на уточняющий вопрос, может ли это произойти на следующей пленарной неделе, она добавила, что допускает такой вариант развития событий.
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