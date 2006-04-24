Сколько украинцев было на Ан-72, и чей это был самолет?

Министерство иностранных дел Украины в настоящий момент выясняет, соответствует ли действительности появившаяся в зарубежных СМИ информация о том, что разбившийся вчера в Республике Чад самолет принадлежал Украине и члены экипажа являлись гражданами Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИДа.

По информации пресс-службы, в настоящий момент МИД не располагает какой-либо официальной информацией относительно ситуации с самолетом. «Как только информация будет перепроверена – МИД распространит ее», - сказали в пресс-службе.

В Укравиатрансе Агентству УНИАН также не подтвердили, и не опровергли информацию о принадлежности самолета Украине.

Как сообщал УНИАН, вчера агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что в столице Чада Нджамене 23 апреля потерпел крушение транспортный самолет Ан-72 и все шесть членов экипажа погибли. Самолет перевозил гуманитарную помощь из ливийского города Себха.

Сегодня, зарубежные СМИ сообщили, что АН-72 разбился в Камеруне, который находится в непосредственной близости от Чада. Разбившийся транспортный самолет Ан-72 был зафрахтован ливийской стороной и принадлежал украинской фирме, сообщается на сайте австралийской газеты The Daily Telegraph. По сведениям корреспондента этого издания, все шесть погибших членов экипажа также являлись гражданами Украины. Однако, по данным Reuters, из трех опознанных тел украинцем был лишь пилот, а два члена экипажа были ливийцами.