Директор ООО «Сяйво»: магазин был закрыт на переучет

Вечером 8 февраля группа лиц предприняла попытку силового захвата помещения столичного книжного магазина «Сяйво» (ул. Красноармейская, 6). Директор ООО «Сяйво» Ростислав КОРНИЕНКО также подтвердил УНИАН эту информацию.

Ситуацию Р.КОРНИЕНКО прокомментировал следующим образом:

«Магазин был закрыт на переучет, когда группа лиц во главе с Константином Климашенко – моим бывшим партнером по книготорговому бизнесу – взломала запертые двери и ворвалась в помещение. Представители правоохранительных органов при этом присутствовали, однако, по невыясненным причинам, в конфликт не вмешивались».

В 2001 году, по словам Р.КОРНИЕНКО, оба предпринимателя «в качестве соучредителей ООО «Орфей-1» оказали магазину «Сяйво» материальную поддержку в обмен на участие в уставном фонде ООО «Сяйво». Однако впоследствии К.КЛИМАШЕНКО, сказал он, попытался «размыть долю» Р.КОРНИЕНКО и отстранить его от управления магазином. Р.КОРНИЕНКО, по его словам «через судебные инстанции добился возвращения 50% уставного фонда ООО «Сяйво», а затем собрание соучредителей «Сяйва» избрало его директором магазина.

По утверждению Р.КОРНИЕНКО, именно Р.КЛИМАШЕНКО причастен к силовому захвата магазина 8 февраля, который он осуществил «в качестве ответного шага».

«У меня есть все необходимые документы, подтверждающие мои полномочия как директора ООО «Сяйво», и я буду их реализовывать исключительно в правовой плоскости, – сказал Р.КОРНИЕНКО. – Магазин сейчас не в том финансовом положении, чтобы платить кому-то отступное – значительная часть помещений сдана в субаренду. Более того, сейчас ООО «Сяйво» вообще потеряло право аренды помещения на Красноармейской, 6, и я как директор сейчас буду вынужден в первую очередь заниматься восстановлением этого права. Я со всей ответственностью заявляю: книжный магазин «Сяйво» будет работать, нравится это кому-то или нет».

Позицию Р.КЛИМАШЕНКО читайте здесь .