Книжный магазин “Сяйво”: “Людей выбрасывали на мороз в сугробы”

Вчера вечером помещение книжного магазина “Сяйво” было захвачено около 50 лицами, сообщил на заседании Верховной Рады заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, призвав парламент вмешаться в эту ситуацию. Ранее, 31 декабря 2009 года сообщалось, что столичная прокуратура опротестовала решение Шевченковской райгосадминистрации, которым была завершена незаконная процедура приватизации помещения ООО «Книжный магазин “Сяйво” по адресу: ул. Красноармейская (Большая Васильковская), 6. Протест был вынесен по результатам проверки законности приватизации помещения.

В прокуратуре подчеркнули, что в результате действий чиновников Шевченковской райгосадминистрации ООО «Книжный магазин “Сяйво” лишено права на участие в приватизации. В частности, приватизация проведена без надлежащего информирования общественности и, в первую очередь, арендатора (“Сяйва”), чем нарушены требования Закона Украины «О приватизации государственного имущества».

По просьбе УНИАН ситуацию комментирует представитель книжного магазина Константин КЛИМАШЕНКО:

“Я пришел через двадцать минут после того, как магазин захватили. Много крепких ребят зашли перед окончанием рабочего дня, забаррикадировались и начали свое черное дело: приварили большие металлические щиты к витринам с внутренней стороны. Более того, начали выбрасывать работников «Сяйва» на улицу в том, в чем они были на рабочем месте. А вчера было минус десять градусов. Абсолютно ничего не объясняли. Выбросили людей с черного входа прямо в сугробы. Когда приехала милиция, они убежали в сторону площади Толстого. Из 50 человек остались около пятнадцати и директор, который говорит, что у него есть печать и он легитимный. Хотя до сих пор он не показал ни одного документа. Люди, захватившие помещение, имели трудовые соглашения с директором об охране «Сяйва». Поэтому милиция их не трогала, сказали, чтобы мы разбирались сами между собой.

На сегодня псевдовладельцем магазина является “Абриль-студио”, которое было создано за два месяца до аукциона, которое оно же и выиграло. Другое предприятие, участвовавшее в аукционе – ООО «Агро-групп», – было создано за девять дней до аукциона. А книжный магазин «Сяйво» находится 48 лет на этом месте, и ему не сообщили об аукционе. Хотя «Сяйво» имеет преимущественное право на приватизацию. Но депутаты Шевченковского райсовета и непосредственно господин Шевчук, возглавляющий Блок Черновецкого в райсовете, нашел методы продать книжный магазин. Глава райадминистрации Виктор Пилипишин – очень занятой человек, с ним практически невозможно встретиться. Директор книжного магазина все-таки получила возможность встретиться с Пилипишиным через три месяца после аукциона. Когда она пришла, Пилипишин говорит своей помощнице: «Ну что, будем говорить ей или нет?». «Ну, нужно говорить», – ответила та. Тогда Пилипишин сказал: «Ваше помещение продано с аукциона».

Сегодня ситуация заключается вот в чем. Есть ООО «Украинская книга», которое было создано год назад, владелицей которого значится одна девочка из Донецка. В уставной деятельности ООО записано: «Издательство книг и приобретение и сдача в аренду коммерческой недвижимости». Эта «Украинская книга» через десять дней после аукциона заключает договор на аренду этого помещения с «Абриль-студио». «Украинская книга» подала в суд на победителя конкурса с просьбой освободить помещение, потому что у нее есть договор аренды. Мол, пока они не освобождают помещение, «Украинская книга» несет убытки, поскольку не продает украинские книги. Такой иск был подан в хозяйственный суда города Киева. Книжный магазин «Сяйво» к этому иску не было привлечен даже в качестве третьего лица, но в постановлении судья хозяйственного суда постановил, что нашему книжному магазину нельзя находиться в этом помещение, нельзя чинить рейдерам препятствий... Наши юристы сказали, что Хозяйственный суд априори таких решений выносить не может”.