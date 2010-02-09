В ПР обещают новую коалицию уже в этот четверг

Народный депутат от Партии регионов Василий ГРИЦАК не исключает, что на этой неделе будет объявлено о создании новой коалиции в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По словам В.ГРИЦАКА, по предварительным данным, объявление о создании новой коалиции будет сделано в четверг. «Думаю, в четверг будет объявлено о создании новой коалиции», - сказал он.

В.ГРИЦАК отметил, что в состав новой коалиции войдут три фракции парламента. При этом он отказался назвать, какие именно фракции, кроме фракции Партии регионов, готовы присоединиться к коалиции.

В свою очередь заместитель лидера фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ отметил, что пока не может говорить конкретно, будет ли в четверг объявлено о создании коалиции. «Я пока не могу об этом сказать. Но переговоры идут», - сказал Н.АЗАРОВ.