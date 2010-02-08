ЦИК обработал 99,44% протоколов

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 99,44% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,81% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,61%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, В.ЯНУКОВИЧ опережает Ю.ТИМОШЕНКО на 3,20% голосов.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,37% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 372 тыс. 737 избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 562 тыс. 112 избирателей.