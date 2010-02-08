ЦИК обработал 99,44% протоколов
20:42, 08 февраля 2010Политика
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Разрыв увеличивается
По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 99,44% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,81% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,61%.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, В.ЯНУКОВИЧ опережает Ю.ТИМОШЕНКО на 3,20% голосов.
Не поддержали ни одного из кандидатов 4,37% избирателей.
В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 372 тыс. 737 избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 562 тыс. 112 избирателей.
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