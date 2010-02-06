Партия регионов объяснила, почему не дает БЮТу заменять членов избиркомов

Партия регионов опровергает заявление БЮТ о том, что ее представители "блокируют" включение людей кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО в избирательные комиссии в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, «заявления БЮТ вызывают, по меньшей мере, большое удивление, поскольку все комиссии полностью, то есть стопроцентно, укомплектованы и сформированы еще до 1 февраля в соответствии с законом».

«Все комиссии созданы на паритетных принципах, и все их члены работают. Ни один человек не выразил желания отказаться от работы в участковых комиссиях», - заверили в ПР.

«Попытки доверенных лиц в отдельных округах поменять членов участковых комиссий являются абсолютно немотивированными, поскольку сами члены комиссии не желают меняться, а кроме того, настоящие документы оформляются без заявлений тех людей, которые должны заменить тех, кто сегодня уже работает», - заявили в Партии регионов и прибавили, что «такие действия по замене людей в избирательной комиссии без их согласия сегодня уже не отвечают действующей редакции закона о выборах Президента».

«В данном случае мы не имеем ничего другого как дезинформацию, которая должна повлиять на настроении тех, кто наблюдает за ходом избирательного процесса в Украине и направлена исключительно на формирование почвы для оправданий того, что мы увидим уже завтра. А именно - сокрушительное поражение БЮТ по всей Украине во всех округах», - отмечается в заявлении Партии регионов.

«Те шаги, к которым сейчас прибегают наши оппоненты, являются лишь попыткой поставить под сомнение результат выборов, который будет обеспечен волеизъявлением граждан без всяких коррекций и искажения», - заявила Партия регионов.

Как сообщал УНИАН, Центральный избирательный штаб Ю.ТИМОШЕНКО подал заявления в суды, а также сообщил ЦИК, ОБСЕ и международным наблюдателям, что представители Партии регионов блокируют включение в состав избирательных комиссий представителей Ю.ТИМОШЕНКО.

Особую обеспокоенность бютовцев вызвала ситуация в Донецкой области.