БЮТ заявляет о блокировании избиркомов Партией регионов

Центральный избирательный штаб Юлии ТИМОШЕНКО подал заявления в суды, а также известил ЦИК, ОБСЕ и международных наблюдателей, что представители Партии регионов блокируют включение в состав избирательных комиссий представителей Ю.ТИМОШЕНКО.

Как отмечается в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой БЮТ, в Донецкой области штаб Виктора ЯНУКОВИЧА «на полную мощность запустил механизм фальсификаций голосования, используя искаженное фракцией Партии регионов избирательное законодательство. Для этого представители Партии регионов, стремясь установить абсолютный контроль в окружных и участковых комиссиях региона, массово блокируют включение в состав комиссий представителей от кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО. По состоянию на сегодняшний день особенно тревожная ситуация сложилась в окружных комиссиях №41, №42, №44, №45 и №52».

«Грубо нарушая права нашего кандидата, подчиненные штабу Виктора ЯНУКОВИЧА руководители участковых комиссий либо совсем не рассматривают своевременно поданные на включение в состав комиссий списки кандидатов, либо не оформляют официально такие решения», говорится в заявлении.

Центральный избирательный штаб Ю.ТИМОШЕНКО заявляет, что это не только «грубое и циничное отношение к закону и праву, но и стотысячное доказательство того, что основной план команды ЯНУКОВИЧА на успех в выборах – это обман, криминальные схемы, преступное нарушение всяческих прав граждан на объективные результаты волеизъявления».

Центральный избирательный штаб Ю.ТИМОШЕНКО возмущен действиями штабов и членов комиссий от В.ЯНУКОВИЧА и требует немедленно прекратить подготовку тотальной фальсификации выборов.