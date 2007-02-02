Бокий: отправить Мороза в отставку - все равно что сместить Луну с орбиты

Лидер фракции Социалистической партии Украины Иван Бокий считает, что заявление Вячеслава Кириленко о том, что "Наша Украина" будет инициировать вопрос относительно отставки Александра Мороза с должности председателя Верховной Рады Украины, – из категории фантастических. Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина. И.Бокий, в частности, сказал: "Я знаю еще об одной инициативе "Нашей Украины" - о том, что они предлагают Президенту принять указ о смещении Луны с орбиты, сюда же подогнать Марс (планету войны). Это заявление В.Кириленко – из той же гениальной "орбиты".

"А для того, чтобы сместить Луну с орбиты – даже голосов не нужно", - отметил депутат.

Отметим, что для того, чтобы отправить в отставку председателя Верховной Рады необходимо 226 голосов.

РБК