Тимошенко будет молиться за Украину под «песни» Януковича

Охрану общественного порядка во время сегодняшних массовых мероприятий в Киеве с участием кандидатов в президенты Юлии ТИМОШЕНКО (на Софийской площади) и Виктора ЯНУКОВИЧА (на Михайловской площади) будут обеспечивать около 900 милиционеров, включая резерв.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

При этом в столичном главке призывают участников акций "в случае выявления каких-то нарушений, не стесняться, подходить к милиционеру и сообщать".

Как сообщал УНИАН, сегодня в 18.00 на Софийской площади состоится Молитва за Украину с предстоятелями христианских церквей Украины с участием Ю.ТИМОШЕНКО.

Также сегодня вечером, в то же время, на Михайловской площади планируется массовая акция в поддержку В.ЯНУКОВИЧА. По данным ПР, планируется выступление лидера партии.