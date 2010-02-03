Американский эксперт о гарантиях безопасности Украины и нейтралитете

Вице-президент Атлантического совета, бывший руководитель Отдела европейской политики в Совете национальной безопасности администрации Джорджа БУША Дэмон ВИЛСОН считает маловероятным внеблоковый статус для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видео-конференции между украинскими и американскими экспертами “Американские ожидания от украинских выборов”, организованной Институтом мировой политики совместно с “Центром за американский прогресс”.

“Внеблоковость, по-видимому, маловероятная возможность для Украины. Что такое нейтралитет? Это сегодня что-то нереальное, если говорить в абсолютном измерении. Я не думаю, что нейтралитет это действительно вариант для Украины”, - сказал американский эксперт.

Д.ВИЛСОН отметил, что он бы осторожнее отнесся к возможностям поиска каких-то альтернативных моделей украинской безопасности. По его мнению, такие альтернативы могли бы стать на пути стремлению Украины еще больше интегрироваться с Европой.

Д.ВИЛСОН считает, что самый лучший способ гарантирования большей безопасности Украине - это сотрудничество с НАТО, проведение внутренних реформ, борьба с коррупцией, усиление связей с Европейским Союзом, который играет важную роль в укреплении европейской безопасности. “Лучше оставаться на том пути, который в свое время прошли другие европейские государства”, - считает он. Д.ВИЛСОН убежден в важности разработать логическую последовательную стратегию, которая бы позволила Украине двигаться в определенном направлении.

В свою очередь, вице-президент и старший научный сотрудник “Центра за американский прогресс” Сэмюэль ЧАРАП отметил, что Будапештский меморандум относительно гарантий безопасности Украине “не кажется неработоспособным”. Он напомнил, что и американский, и российский президенты подчеркнули свое желание придерживаться принципов, заложенных в этом меморандуме.