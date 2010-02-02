Тимошенко знает, сколько украли в Укргазбанке и банке «Надра»

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает привлечь к ответственности всех лиц, причастных к махинациям в банковской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи с общественностью Тернополя.

«Даст Бог, выиграем избирательную кампанию, назначим сильного, честного генерального прокурора. И тогда вы увидите настоящее расследование и узнаете, что действительно делалось в стране», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заметила, что 7 млрд. грн., направленных Национальных банком банку «Надра», «пошли на валютный рынок, ни одна копейка не была возвращена людям». Также, по данным премьера, «был украден 1 млрд. грн. из тех 2 млрд., которые поступили в «Укргазбанк».

«Но когда я направляю на этот счет письмо в прокуратуру, то получаю ответ, что они не видят состава преступления», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Именно поэтому, объяснила она, необходимо сменить руководство Генеральной прокуратуры.

«Нового генпрокурора мы будем назначать из числа прокуроров, которые на всевозможных уровнях демонстрируют честное отношение к работе. Я верю, что мы найдем молодых талантливых людей в органах прокуратуры, которым надоела эта коррупция и этот обман, и которые хотят что-то изменить», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она заверила, что после проведения незаангажированного расследования нарушений банк «Надра», как и другие проблемные банки, «обязательно будет национализирован».

«Или же будет рефинансирование, но под контролем государства», – добавила Ю.ТИМОШЕНКО.