Янукович назвал самый большой риск для себя во втором туре

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает наибольшим риском для себя во втором туре выборов главы государства преждевременную уверенность его сторонников в победе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Енакиево Донецкой области.

«Для нас самый большой риск, если наши избиратели считают, что мы уже победили», - заметил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня сделан только первый шаг к победе на выборах Президента, но все будет зависеть от активности его избирателей и их явки на избирательные участки 7 февраля. «Других рисков я никаких не вижу», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, он подчеркнул, что изменения к закону о выборах Президента, предложенных Партией регионов, которые будут рассматриваться 3 февраля на внеочередном заседании Верховной Рады, намерены «лишить Юлию ТИМОШЕНКО любых шансов сорвать или фальсифицировать выборы».