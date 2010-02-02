Бюллетени на второй тур уже напечатали

Вчера полиграфический комбинат «Украина» завершил без каких-либо нарушений печатать избирательные бюллетени для голосования во втором туре президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«По данным и видеонаблюдения, и физического контроля все более 37 млн. бюллетеней напечатаны исключительно законным способом», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, все количество напечатанных бюллетеней в сопровождении охраны СБУ и МВД будет доставлено в установленные сроки на избирательные участки.