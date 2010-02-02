ГПУ запретила потерпевшим в «деле педофилов» говорить с нардепами?

Народный депутат от Партии регионов Виктор КОРЖ утверждает, что деятельность Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, связанных с обвинениями в развращении несовершеннолетних, фактически заблокирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По словам В.КОРЖА, стало вполне очевидно, что на следствие по этому уголовному делу оказывается политическое давление, и никакого продвижения в его расследовании фактически нет.

В.КОРЖ отметил, что на сегодняшний день состоялось только одно заседание Временной следственной комиссии, и никакие конструктивные действия практически сделаны не были.

«Единственным позитивом в работе комиссии является зарегистрированный проект постановления об отчете генерального прокурора Украины, который планируется на 12 февраля», - сказал В.КОРЖ.

Кроме того, отметил он, в нарушение норм действующего законодательства следователи Генеральной прокуратуры в письменной форме запретили потерпевшим сотрудничать с ВСК.

«Мы понимаем прекрасно тайну следствия, но речь идет в этом случае об абсолютно других вещах», - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в 2009 г. Верховная Советы Украины приняла постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств, связанных с обвинениями в развращении несовершеннолетних.

Председателем этой комиссии избрана народный депутат Украины Екатерина САМОЙЛИК (фракция КПУ), ее заместителем - Евгений СУСЛОВ (фракция БЮТ). Также в состав комиссии вошли Виталий КОРЖ (фракция Партии регионов), Александр БОБЫЛЕВ (фракция НУ-НС), Сергей ТЕРЕЩУК (фракция Блока Литвина).

Справка УНИАН. 13 октября 2009 года народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

Руководство “Артека”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

В свою очередь 14 октября 2009 года министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к развращению детей.

Он сообщил, что еще в апреле 2009 года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей выдвинуто обвинение и был задержан отец этих детей – главный редактор журнала "Артек" Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ.