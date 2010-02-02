Томенко назвал условия, при которых БЮТ признает результаты выборов

Блок Юлии Тимошенко признает результаты президентских выборов, если их признают международные наблюдатели и не будет массовых фактов фальсификаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил народный депутат от БЮТ, вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, результаты будут признаны БЮТ, если не будут изменены «правила игры, которые дадут возможность на уровне комиссий писать любые результаты».

Кроме того, по его словам, демократичность и прозрачность выборов должны подтвердить международные и украинские наблюдатели.

Н.ТОМЕНКО заверил, что если будут в наличии все эти факторы, то он «не видит оснований, чтобы наша политическая сила (БЮТ) не признавала результатов выборов».