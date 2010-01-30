Тимошенко: Ющенко определится позже

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что действующий Глава государства Виктор ЮЩЕНКО обязательно определится со своей политической позицией после завершения президентских выборов.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня в интервью 5-у каналу.

"Я думаю, что Виктор ЮЩЕНКО также после выборов Президента будет определяться. Если его борьба за Украину, за ее независимость, за ее правдивую историю является действительно честной, то мне кажется, что как раз поддержать объединенные, консолидированные силы - это чрезвычайно важно", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.