В Минобороны российского политолога Маркова сравнили с базарной теткой

Министерство обороны Украины не исключает, что в случае достижения договоренностей на высшем уровне будет налажен обмен информацией станций предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Украины со странами Западной Европы.

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления пресс-службы Минобороны Андрей ЛЫСЕНКО.

«В случае достижения договоренностей на высшем политическом уровне, возможно, будет налажен обмен информацией, полученной украинскими СПРН, со странами Центральной и Западной Европы», - сказал А.ЛЫСЕНКО.

Он отметил, что СПРН в Мукачево и Севастополе могут получать значительный массив информации.

В тоже время, А.ЛЫСЕНКО подчеркнул, что пресс-служба Минобороны не уполномочена комментировать развертывание элементов американской ПРО в Польше и Чехии, по его словам, «это прерогатива СНБО и высшего политического руководства страны».

Также он отметил, что Украина занимает твердую позицию относительно налаживания дружеских отношений со всеми странами-соседями и странами Европы.

Комментируя вчерашние высказывания директора российского Института политических исследований Сергея МАРКОВА по поводу якобы несогласованного с руководством государства обращения министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО к США относительно возможности сотрудничества Украины в области ракетных технологий и ПРО, А.ЛЫСЕНКО сказал: «Российскому политологу стоило бы более взвешенно комментировать события, которые происходят в дружественной соседней Украине и не делать себе дешевый пиар. С.МАРКОВ поступил как скандальный журналист, а не авторитетный эксперт, чем собственно опустил себя до уровня базарной тетки».

Он подчеркнул, что во время встречи с А.ГРИЦЕНКО Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР проинформировал министра о целях и намерениях США разместить дополнительные станции ПРО в Центральной Европе.

Как сообщалось, 29 января заместитель директора американского Агентства по ПРО генерал Патрик О`РЕЙЛИ заявил, что Украина обратилась к США с предложением поучаствовать в американской программе создания стратегической ПРО. Он отметил, что США сейчас ведут переговоры с Россией о сотрудничестве в осуществлении противоракетной обороны. По словам генерала, предусматриваемое размещение элементов ПРО США в ряде стран Европы направлено против запуска баллистических ракет с Ближнего Востока, а не на сдерживание российских военных объектов.