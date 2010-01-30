У берегов Турции паром столкнулся с латвийским судном

Сегодня около 14.30 неподалеку от Стамбула столкнулись скоростной турецкий паром Mehmet Reis-11 с 350 пассажирами на борту и латвийский рефрижератор New Breeze, следовавший курсом в украинский порт.

Как сообщает «Морской бюллетень – Совфрахт», в результате столкновения паром получил сильные повреждения, пострадали не менее 20 пассажиров.

Паром следовал по маршруту Бандирма-Еникапи, после столкновения вернулся в Стамбул.

Причины инцидента выясняются.

Рефрижератор следовал в Украину, на судне находятся 19 членов экипажа: один латыш, два россиянина, пять украинцев и 11 филиппинцев.