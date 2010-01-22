Коктейль в честь открытия фестиваля «Вечера Французского Кино»

28 января в 20:30 в столичном кинотеатре «Украина» состоится зимний французский коктейль в честь открытия пятого ежегодного фестиваля «Вечера Французского Кино» - одного из самых любимых кинособытий украинской публики.

Новый сезон французских премьер в Украине открывают компания "Артхаус Трафик" и Французский культурный центр.

Как сообщили УНИАН организаторы, гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу Франции 30-х годов: расцвет революционной моды Коко Шанель, зрелищная феерия кабаре, элегантные любовные истории утонченных женщин и решительных мужчин. В программе - французский шансон 30-х годов в исполнении музыкантов-виртуозов Дмитрия ШУРОВА и Ирэны ЛЕВИЦКОЙ.

Фестиваль откроется романтическим ретро-мюзиклом «Париж! Париж!» режиссера Кристофа БАРРАТЬЕ («Хористы»). Также в программе фестиваля:

комедия «LOL» Лизы АЗУЭЛОС с Софи МАРСО в главной роли;

драма «МОИ ЗВЕЗДЫ И Я» с Катрин ДЕНЕВ и Эммануель БЕАР в главных ролях;

абсурдистская комедия «ЛУИЗА-МИШЕЛЬ», получившая специальный приз жюри на кинофестивале «Сандэнс»,

фильм «КЛИЕНТКА ФРАНЦУЗСКОГО ЖИГОЛО», номинировавшийся на Гран-при Фестиваля независимого кино «Сандэнс».

Дополнительная информация на сайте http://www.arthousetraffic.com/films/FrenchEvenings_2010/index.html