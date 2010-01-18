Результаты обработки 99,7% протоколов

По последним данным, которые поступают в Центральную избирательную комиссию, обработано 99,7% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,38% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО, – 25,01%.

Следующими идут: Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,95%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петр СИМОНЕНКО – 3,55%, Владимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.