Результаты обработки 99,7% протоколов
23:34, 18 января 2010Политика
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У Тимошенко - опять 25
По последним данным, которые поступают в Центральную избирательную комиссию, обработано 99,7% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,38% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО, – 25,01%.
Следующими идут: Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,95%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петр СИМОНЕНКО – 3,55%, Владимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%.
Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.
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