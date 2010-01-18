Организаторы Национального экзит-пола пожаловались на погоду

Организаторы Национального экзит-пола опровергают обвинения политиков в продажности.

Об этом в переданном УНИАН обращении социологов к политикам в связи с обнародованием данных экзит-пола.

«После опубликования данных шести экзит-полов Юлия ТИМОШЕНКО обвинила социологов, проводивших все экзит-полы, кроме нашего (Национального экзит-пола), в продажности, а некоторые представители партии регионов, в свою очередь, объявили наш экзит-пол «купленным», - отмечают социологи.

В связи с этим они выражают протест против обвинений политиков, заявляя, что «экзит-полы выполнены профессиональными компаниями, различие в данных всех экзит-полов не является драматическим, результат качественно одинаков, порядок рейтингов всех кандидатов совпадает».

Организаторы Национальный экзит-пола подчеркивают, что он проводился по методологии, отличающейся от методологии других экзит-полов (причем, более правильной, с их точки зрения), но это предмет для профессионального анализа и обсуждения специалистов в области методологии социологических опросов, а не политиков.

«Однако в любом случае существующее отличие в данных экзит-полов, проведенных зимой в сложных погодных условиях, не дают оснований в обвинении и нас, и наших коллег в умышленном искажении полученных данных», - говорится в обращении социологов.

При этом они отмечают необходимость профессионально оценить отличия в данных экзит-полов и выяснить, какая из методологий более адекватна нынешним условиям, что даст возможность провести во втором туре более точные экзит-полы. «В то время как политические оценки только мешают нормальной работе социологического сообщества», - говорится в обращении, которое подписали научный руководитель «Национального экзит-пола», генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир ПАНИОТТО, научный консультант «Национального экзит-пола», президент КМИС Валерий ХМЕЛЬКО, координатор «Национального экзит-пола», исполнительный директор КМИС Наталия ХАРЧЕНКО.