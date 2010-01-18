Герман увидела злой взгляд Тимошенко

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что Председателю Верховной Рады, кандидату на пост Президента Владимиру ЛИТВИНУ не стоит заявлять о фальсификации выборов и необходимости провести пересчет голосов, ведь он как представитель действующей власти сам несет ответственность за обеспечение честных и прозрачных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя заявление народного депутата от Блока Литвина Олега ЗАРУБИНСКОГО об инициативе этой политической силы принять постановление Верховной Рады о пересчете голосов.

«Мне было бы странно, если бы сама власть говорила, что эти выборы нечестные и непрозрачные, ведь именно на ней лежит ответственность обеспечить честность и прозрачность выборов», - подчеркнула А.ГЕРМАН.

По ее убеждению, если В.ЛИТВИН заявит, что эти выборы были фальсифицированы, «мы будем иметь право обвинить в этом его самого, ведь он является представителем власти и его обязанностью было обеспечить честность и прозрачность выборов».

А.ГЕРМАН также выразила мнение, что вчерашнее заявление О.ЗАРУБИНСКОГО - это «попытка сохранить лицо».

«ЛИТВИН потерпел страшное поражение. Для него самого неожиданное. К сожалению, украинцы не подтвердили, что им нужен ЛИТВИН, и из этого необходимо как-то выходить команде и переложить вину за непопулярность своего кандидата на какие-то другие обстоятельства», - объяснила А.ГЕРМАН.

По просьбе журналистов, оценивая вчерашнее поведение кандидата в президенты, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, А.ГЕРМАН заметила, что «она пыталась вести себя вполне естественно и прилично».

«Как каждая женщина, она пыталась скрыть поражение. Поскольку она актриса очень хорошая, то ей почти это удалось. Только нужно немножко изменить взгляд – очень жесткий и очень злой взгляд. Ей не удалось вчера сделать добрые и победные глаза», - сказала А.ГЕРМАН.