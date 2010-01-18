ЦИК обработал 90,03% протоколов

По состоянию на 12.40 Центральная избирательная комиссия обработала 90,03% протоколов участковых избирательных комиссий: Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,39% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 24,97%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы на мониторах в ЦИК.

Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей ТИГИПКО – 13,07%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,98%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,42%, Петр СИМОНЕНКО – 3,54%, Владимир ЛИТВИН – 2,33%, Олег ТЯГНИБОК – 1,45%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,21%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,42%. Не поддержали ни одного из кандидатов в президенты 2,21% избирателей.