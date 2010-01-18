В штабе Януковича просят БЮТ иметь совесть

В штабе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА категорически опровергают распространенную пресс-службой БЮТ информацию о том, что сегодня в помещении всеукраинского пресс-центра В.ЯНУКОВИЧА охрана политика якобы избила грузинскую журналистку.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель Всеукраинского пресс-центра В.ЯНУКОВИЧА Дмитрий ПОНАМАРЧУК.

«Не может даже быть и речи об этом, это неправда. Прошу великий грузинский народ не верить, что так могло произойти», - сказал Д.ПАНАМАРЧУК.

Как он отметил, во Всеукраинском пресс-центре кандидата в президенты В.ЯНУКОВИЧА созданы наиболее комфортные условия работы всех журналистов, независимо от их политических вкусов и гражданства.

«Мне обидно, что журналистов пытаются использовать в политической борьбе. Пусть имеют совесть журналисты пресс-службы БЮТ», - заметил руководитель пресс-центра В.ЯНУКОВИЧА.

Также в пресс-службе Партии регионов сообщили, что эта грузинская журналистка опоздала на сегодняшнюю вечернюю пресс-конференцию В.ЯНУКОВИЧА. Но по ее просьбе пресс-служба ПР специально для нее подготовила и передала записанные видеоматериалы по сегодняшним пресс-конференциями и брифингам в пресс-центре, обеспечив таким образом наибольшее содействие в работе грузинскому представителю СМИ.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба БЮТ сообщила, что в пресс-центре кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА “была жестоко избита журналистка известного грузинского телеканала «Рустави-2» Тэа АДЕИШВИЛИ”.