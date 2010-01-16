Грузины обещали не появляться на участках в Донецке

Председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности парламента Грузии Гиви ТАРГАМАДЗЕ гарантировал невмешательство в процесс выборов Президента Украины, а также недопущения появления грузинских граждан на избирательных участках Донецкой области и Донецка в случае, если члены грузинской делегации не получат статуса наблюдателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.ТАРГАМАДЗЕ заявил сегодня на личной встрече с Донецким городским председателем Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По сообщению пресс-службы Донецкого городского совета, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО и секретарь Донецкого городского совета Николай ЛЕВЧЕНКО провели встречу с Консулом Посольства Грузии в Украине Теймуразом НИШНИАНИДЗЕ и Г.ТАРГАМАДЗЕ.

В ходе встречи был рассмотрен вопрос прибытия в Донецк и Донецкую область большого количества грузинских граждан.

«Мы были вынуждены пригласить Вас с целью получить разъяснения по одному вопросу, а именно прибытия в Донецкую область 879 грузинских граждан, 297 из которых прибыли вчера чартерными рейсами в Донецк, - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. - У нас вызывают опасения цели визита такого большого количества грузинских граждан в область и город Донецк». По словам мэра, граждане Грузии целью визита в Донецк указывают частный визит, в то же время называют конечной целью – Центральный избирательный комитет Украины.

В свою очередь, Г.ТАРГАМАДЗЕ объяснил, что «позиция городских властей Донецка вызывает удивление и обиду за опасение визита грузин в город». Он добавил, что «грузины ездят в Донецк часто и по своим делам, на мой взгляд, это нормальная миграция наших граждан».

Глава парламентского комитета объяснил нахождение такого большого количества грузинских граждан на территории Донецкой области тем, что все они ждут рассмотрения вопроса о придании им статуса наблюдателей на выборах Президента Украины.

«Пока этот вопрос будет решаться, было принято решение привезти этих людей заранее. И поэтому сейчас их визит в Донецк является частным, можете считать их туристами», - отметил Г.ТАРГАМАДЗЕ.