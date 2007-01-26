Семенюк решила, что Ющенко и Янукович с ней заодно

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК выражает удовлетворение тем, что Кабинет Министров и Президент Украины говорят о повышении эффективности управления государственным имуществом, а не только о приватизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, 25 января в интервью журналистам, отвечая на вопрос о брифинге руководителя Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА, В.СЕМЕНЮК заявила: “Я рада, что сегодня и Кабинет Министров, и Президент говорят о повышении эффективности управления государственным имуществом, а не только о приватизации. Я считаю это поддержкой своей позиции, которую я всегда провозглашала - нужна не бездумная приватизация, а государственнический подход к управлению государственной собственностью”.

При этом она отметила, что именно тогда, когда она в 2005 году возглавила Фонд государственного имущества, был создан Единый реестр государственного имущества. “Это то, что нужно было создать сразу, как провозгласили независимость. Но этого не произошло, что привело к бесконтрольному распределению государственной собственности”, – продчеркнула В.СЕМЕНЮК.

Председатель ФГИУ напомнила, что именно она добилась возвращения проданного в 2004 году пакета акций ОАО “Криворожсталь”. И хотя она лично была против повторной приватизации этого пакета, ФГИУ под ее руководством был обеспечен прозрачный конкурс, который принес бюджету свыше 24 млрд. грн., а стоимость продажи акций превысила у 6,5 раз ту стоимость, которая была предложена при первом конкурсе. “Хочу также напомнить, что за весь период приватизации в бюджет поступило всего 18 млрд. грн.”, – сказала В.СЕМЕНЮК.

По ее словам, все те вещи, о которых говорят в Секретариате Президента - управление государственными предприятиями, контроль над выполнением инвестиционных обязательств - сейчас на контроле как у ФГИУ, так в Кабинете Министров. Соответствующее поручение Фонда по обращению самого ФГИУ недавно дал и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, сообщила В.СЕМЕНЮК. «Фактически мы все говорим в один голос – Президент, глава правительства и руководство ФГИУ», - отметила В.СЕМЕНЮК.

Председатель Фонда госимущества считает, что замечание А.ШЛАПАКА в адрес Фонда относительно приватизации о том, что нужен системный подход к управлению государственным имуществом, контроль над деятельностью государственных предприятий, - это поддержка позиции ФГИУ по этим вопросам, о которой она говорит уже давно.

Относительно невыполнения плана приватизации на 2006 год В.СЕМЕНЮК отметила: «Почему говорят только о невыполнении плана приватизации? Почему никто не говорит о том, что ФГИУ перевыполнил план доходов от аренды государственного имущества на 17%, по дивидендам - на 24%? Или о том, что в конце 2006 года ФГИУ, контролируя выполнение инвестиционных обязательств, получил от Mittal Steel дополнительно 400 млн. грн. за владение государством предприятием до конца 2005 года”.

Председатель ФГИУ заявила, что не боится потерять должность: “Если говорят о моей отставке, значит, я задеваю чьи-то интересы, которые идут в разрез с интересами государства”.

В.СЕМЕНЮК заявила, что ФГИУ, в отличие от Секретариата Президента, предлагает оставить контрольные пакеты ОАО “Укртелеком” и Одесского припортового завода в собственности государства. Она отметила, что сегодня в управлении Фонда и министерств и ведомств осталось имущества всего на 28 млрд. грн. Тому, по мнению председателя ФГИУ, чрезвычайно важно говорить сейчас не о приватизации, а об эффективном управлении имуществом, которое осталось в собственности государства.

“Если прошлый год был годом завершения работы над Единым реестром государственного имущества, то нынешний год пройдет под лозунгом оздоровления государственного сектора экономики», - подчеркнул В.СЕМЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 25 января на брифинге руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Президента А.ШЛАПАК заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет инициировать кадровые изменения в Фонде государственного имущества Украины в случае его неудовлетворительной работы в первом квартале 2007 года.

Как отметил А.ШЛАПАК, “на данный момент нет ни одного решения Президента относительно председателя Фонда госимущества.

Он также сказал, что Президент направил в Кабинет Министров письма, в которых просит правительство вместе с Фондом госимущества и Секретариатом Президента оценить результаты работы ФГИУ в 2006 году и выработать общую стратегию приватизации в этом году.

А.ШЛАПАК напомнил, что ФГИУ выполнил годовой план поступлений по приватизации за 2006 год всего на 26%, в результате чего бюджет недополучил 1,5 млрд. грн.

По его словам, в прошлом году ФГИУ не приватизировал ни одного крупного объекта, были приостановлены конкурсы по “Лугансктепловозу”, Комсомольскому рудоуправлению (г. Комсомольский, Донецкая область).

А.ШЛАПАК также отметил, что чистая прибыль предприятий, которые находились в управлении ФГИУ в 2006 году, сократилась вдвое.