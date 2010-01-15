Политолог: чем бы ни закончились выборы, Янукович останется в Межигорье

Руководитель социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что степень фальсификаций на этих выборах составит почти 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам В.НЕБОЖЕНКО, таким образом, украинское общество и избирательная система окажутся на уровне 1996 года.

Кроме того, сказал эксперт, самых крупных фальсификаций следует ожидать в мае, на выборах в местные органы самоуправления. Поскольку тогда «каждый будет бороться за свое», уровень фальсификаций может достичь 20%, добавил он. В таком случае, сказал В.НЕБОЖЕНКО, вряд ли можно каким-либо образом остановить этот процесс.

Говоря о двух основных кандидатах в президенты - Юлии ТИМОШЕНКО и Викторе ЯНУКОВИЧЕ, - политолог отметил, что он, как и ранее, считает, что последний исчерпал ядро своего электората, и основные баталии между ним и Ю.ТИМОШЕНКО в дальнейшем будут разворачиваться в судах.

«Но, чем бы ни закончились выборы, ЯНУКОВИЧ останется в Межигорье», - считает В.НЕБОЖЕНКО.

По его мнению, если Президентом станет Ю.ТИМОШЕНКО, у нее можно будет спрашивать, что она выполнила из своих обещаний.

«Какой-либо другой новый Президент будет издеваться над нами год, говоря, что в том, что есть, не я виноват, а предшественники», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

В свою очередь, политолог, директор GMT Group Анатолий ЛУЦЕНКО, анализируя избирательную кампанию, отметил, что все кандидаты в президенты рекламировали себя не как будущих президентов, а фактически говорили о своих будущих премьер-министрах, поскольку в их программах были заложены тезисы, которые не может по роду деятельности выполнять Президент, а должен выполнять премьер-министр, который, как известно, избирается Верховной Радой.

По его словам, экономический кризис наложил свой отпечаток на ход и организацию избирательной кампании, которая была «ленивой и вялой».

Как сказал А.ЛУЦЕНКО, рекламные носители выполнили свою функцию, впрочем, избиратель во многом оценивал кандидатов именно по этой рекламе, а не по общению.