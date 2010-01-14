Тимошенко советует Ющенко красиво уйти

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО советует действующему главе государства Виктору ЮЩЕНКО красиво уйти со своей должности.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время общения с журналистами сегодня после завершения пресс-конференции.

“Мудрость политика заключается в том, чтобы красиво прийти и, когда нужно, красиво, достойно и мудро уйти. Я думаю, что это один из признаков настоящего государственного деятеля”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, какой совет она могла бы дать В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сегодня заявила об абсолютной уверенности в победе на выборах, и даже не допускает мысли о проигрыше.