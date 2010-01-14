Тимошенко советует Ющенко красиво уйти
19:09, 14 января 2010Политика
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В чем "мудрость политика"?
Кандидат на пост Президента, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО советует действующему главе государства Виктору ЮЩЕНКО красиво уйти со своей должности.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время общения с журналистами сегодня после завершения пресс-конференции.
“Мудрость политика заключается в том, чтобы красиво прийти и, когда нужно, красиво, достойно и мудро уйти. Я думаю, что это один из признаков настоящего государственного деятеля”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, какой совет она могла бы дать В.ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сегодня заявила об абсолютной уверенности в победе на выборах, и даже не допускает мысли о проигрыше.
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