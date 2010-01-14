В БЮТ говорят, что ПР мстит тем, кто перешел к Тимошенко

В Луганской области представители Партии регионов «угрожают тюрьмой и физической расправой» своим бывшим соратникам, заявившим о поддержке премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Луганском областном штабе БЮТ, «те, кто вышел из состава ПР, сменив политические приоритеты в пользу Юлии ТИМОШЕНКО, подвергаются мощному административному прессингу. В частности, под опалу регионалов попали генеральный директор ГП "Ровенькиантрацит" Юрий ЗЮКОВ, председатель теркома ПРУП Николай ПОЛУХИН и другие ровенчане, которые открыто заявили о своей поддержке действующему премьер-министру на президентских выборах».

"Партия регионов в панике. На меня и моих земляков, депутатов городского совета, которые практически полным составом вышли из этой партии, оказывается серьезное давление, - сказал Ю.ЗЮКОВ во время телемоста, который прошел 13 января в рамках проекта телеканала "Ирта" - "Твой выбор". - Дошло до того, что преследуют не только меня, но и мою семью. А тем ровенчанам, кто сказал, что проголосует за Ю.ТИМОШЕНКО, угрожают посадить в тюрьму".

Ю.ЗЮКОВ выразил уверенность в том, что если к власти снова придут регионалы, то шахты перестанут быть государственной собственностью. Сильные шахты продадут, а слабые будут брошены на произвол судьбы. Гендиректор ГП "Ровенькиантрацит" напомнил, что 100 тысяч шахтеров и около 300 тысяч членов их семей оказались за гранью нищеты в период массового закрытия шахт в 1998-2000 гг. В тот период у руководства области были сегодняшние вожаки ПР.

"Это ведь не Ю.ТИМОШЕНКО закрыла 48 шахт на Луганщине, не Ю.ТИМОШЕНКО лишила людей работы, не Ю.ТИМОШЕНКО превратила процветающие шахтерские города и поселки в руины. Что такое поселок, если в нем нет шахты? Это значит, что в нем нет ни больницы, ни электричества, ни телефонных линий, да и ничего нет. Поэтому, несмотря на давление Партии регионов, мы сегодня с тем лидером, с которым нашим шахтерам будет, где жить и где работать", - заявил генеральный директор ГП "Ровенькиантрацит".

О давлении представителей Партии регионов на людей заявил и лидер ровеньковского профсоюза угольщиков Н.ПОЛУХИН: "Те "краснобаи", которые называли себя защитниками шахтеров, в 2006 году завели на ГП "Ровенькиантрацит" донецких дельцов. Это едва не закончилось полным крахом до того сильного, процветающего предприятия. Только Ю.ТИМОШЕНКО помогла избавиться нам от них и начала процесс модернизации наших шахт. А сегодня представители Партии регионов разъезжают по области и давят на людей, чтобы те голосовали за Виктора ЯНУКОВИЧА".

По информации Луганского областного штаба БЮТ, 13 января на телеканале "Ирта" прошел телемост с участием 6 городов Луганщины: Северодонецка, Ровеньков, Свердловска, Старобельска, Красного Луча и областного центра. Несколько десятков тысяч человек собрались на улицах и площадях своих городов, чтобы высказать свою позицию: "Тимошенко с нами, значит, мы с Тимошенко".