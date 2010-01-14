Литвин назвал свои первые пять шагов в случае избрания Президентом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН назвал первые пять шагов, которые он осуществит в случае избрания на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в эфире канала «1+1» 13 января В.ЛИТВИН отметил, что первым его шагом на посту Президента будет возвращение власти в правовое поле, в частности, возвращение людям права выбора, то есть отмена действующего закона о выборах в парламент по пропорциональной системе.

По его словам, следующим шагом станет преодоление практики «дешевой рабочей силы». Речь идет о том, пояснил В.ЛИТВИН, что должно быть изменено законодательство и предусмотрено, что «доля заработной платы в себестоимости продукции должна составлять не 8%, как сегодня, а 30%, как во всем цивилизованном мире». Он добавил, что в таком случае средняя заработная плата будет составлять 6 тыс. грн.

Третьим своим шагом на посту Президента В.ЛИТВИН назвал запрет на продажу земель. По его словам, речь идет о «недопущении проходимцев к тому, чтобы они завладели землей». «Землю и душу, и память родителей не продают», - заявил В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул необходимость проведения инвентаризации земель в каждом населенном пункте. По его словам, те земли, которые были приватизированы незаконно, должны быть возвращены народу. В.ЛИТВИН заявил, что иностранцы «не должны иметь права покупать сельскохозяйственные угодья в Украине».

Четвертым шагом В.ЛИТВИН назвал «четкое разграничение бизнеса и власти, точнее, системы государственного управления».

Он отметил, что люди, которые занимаются бизнесом, «не должны, как минимум, три года входить во власть». «Нужно запретить садиться на крупные финансовые потоки миллионерам с миллиардерами», - сказал председатель ВР. По его словам, сегодня таких примеров «можно приводить много». Он добавил, что эти люди «из государства высасывают последнее».

Пятым шагом В.ЛИТВИНА, по его словам, станет запрет на ввоз в Украину «некачественной продукции». По его словам, необходимо делать все для того, чтобы стимулировать украинского товаропроизводителя.

При этом В.ЛИТВИН подчеркнул, что «это непопулярные шаги», поскольку за «большими политическими силами» стоят те люди, которые живут именно за счет тех сфер, где необходимо наводить порядок.

Председатель ВР добавил, что реализация этих пяти направлений позволит «морально оздоровить общество».

Отвечая на вопрос, готов ли он досрочно сложить президентские полномочия, если не выполнит своих обещаний, В.ЛИТВИН сказал: «Я не воспринимаю такой постановки вопроса». «Всегда то, за что я берусь, я все довожу до конца», - отметил он.

Также В.ЛИТВИН сказал: «Если ты не уверен в своих действиях, то почему ты идешь на пост Президента Украины».