Балога призывает троих кандидатов немедленно поддержать Ющенко

Лидер партии «Единый Центр» Виктор БАЛОГА призывает кандидатов на должность Президента Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, Анатолия ГРИЦЕНКО и Юрия КОСТЕНКО немедленно заявить о поддержке действующего главы государства Виктора ЮЩЕНКО на выборах Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», об этом В.БАЛОГА заявил, комментируя сообщения средств массовой информации о возможных консультациях между отдельными претендентами на пост главы государства относительно совместных действий накануне голосования 17 января.

«Всяческие переговоры в последние дни до выборов можно сравнить с лихорадочным хватанием воздуха после длительной асфиксии. Тем более, что никто из кандидатов, которые называют себя представителями демократических сил, так и не смог сделать осознанный, прагматичный и ответственный шаг к реальному, а не бутафорскому объединению усилий. Времени было достаточно, были соответствующие инициативы и все возможности сыграть в единую игру. Самонадеянная вера в собственную исключительность, взаимное недоверие и попытка во что бы то ни стало перехитрить конкурента, которыми обозначены кампании кандидатов-«демократов», в итоге привели к реальной угрозе установления в стране авторитаризма», – заявил В.БАЛОГА.

По его убеждению, разрозненность усилий действующего Президента В.ЮЩЕНКО, кандидатов А.ГРИЦЕНКО, Ю.КОСТЕНКО и А.ЯЦЕНЮКА является одной из главных причин того, что к первому туру голосования они подошли с рейтинговыми показателями, которые не позволяют составить даже минимальный противовес авторитарной перспективе для Украины. По словам В.БАЛОГИ, особые претензии избиратели, исповедующие демократические ценности, должны выдвигать к тройке претендентов, которые открестились от возможности провести переговоры о консолидированных усилиях с действующим главой государства. Ведь их собственных ресурсов – личностных, штабных, организационных – было недостаточно явно даже для выхода во второй тур, не говоря о единоличной победе.

«А.ГРИЦЕНКО построил кампанию на восхвалении себя лично и своих собственных качеств, в которые, по его представлениям, непременно должны были поверить украинцы. Ю.КОСТЕНКО больше продвигал свое имя и бренд возглавляемой им партии, что указывало на его желание не победить в президентской кампании, а получить реванш на выборах в Верховную Раду. А.ЯЦЕНЮК уже в конце лета окончательно запутался в приоритетах собственной программы, а благодаря стараниям российских политтехнологов в его риторике стали явно прослушиваться неодиктаторские нотки», – заметил В.БАЛОГА.

Лидер «Единого Центра» считает, что демократичность трех упомянутых политиков не прошла первого серьезного испытания, и их будущее очень неутешительно. По его словам, по меньшей мере, им уже вскоре придется объяснять своим сторонникам, почему и своими действиями, и бездеятельностью они поставили под прямой удар демократическую перспективу Украины. «Такие вопросы обязательно встанут со всей прямотой уже на местных выборах в мае. Избежать аргументированного ответа вряд ли удастся, разве что из стыда эти политики и их политические силы откажутся баллотироваться», – добавил он.

«В нынешней ситуации тройка ГРИЦЕНКО-КОСТЕНКО-ЯЦЕНЮК для противодействия угрозе установления авторитаризма должна была бы призвать своих сторонников поддержать действующего Президента как человека с наивысшим уровнем доверия в лагере демократов. Сделать это следует немедленно, не ожидая результатов первого тура голосования. Во втором туре любые подобные призывы уже не будут иметь ни малейшего значения», - подчеркнул В.БАЛОГА.