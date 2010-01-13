Тигипко сказал, сколько потратил на президентскую кампанию

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО израсходовал на президентскую избирательную кампанию 90 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Мы израсходовали порядка 90 млн. грн. на предвыборную кампанию», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что эта сумма может быть еще больше.