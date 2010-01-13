Тигипко сказал, сколько потратил на президентскую кампанию
13:18, 13 января 2010Политика
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Кандидат дал пресс-конференцию
Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО израсходовал на президентскую избирательную кампанию 90 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
«Мы израсходовали порядка 90 млн. грн. на предвыборную кампанию», - сказал С.ТИГИПКО.
Он отметил, что эта сумма может быть еще больше.
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