Кинах требует образцово-показательной порки МИДа

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ считает, что присутствие туркменской оппозиции в Украине нанесло вред качеству отношений и доверию между странами.

Об этом он сказал вчера в прямом эфире на телеканале “Тонис”, сообщили в пресс-службе А.КИНАХА.

По словам депутата, произошедшие события, подтверждают тот факт, что неконсолидованисть ветвей власти, обострение политического противостояния приводит к хаотичным и несогласованным действиям высокопоставленных должностных лиц в вопросах внешней политики. «Вместо того, чтобы работать на обеспечение прямых поставок природного газа в Украину, укрепление доверия и координацию действий между странами, отдельные должностные лица прибегают к таким необдуманным шагам, нанося при этом вред национальным интересам страны», - отметил председатель комитета.

А.КИНАХ также отметил необходимость проведения служебного расследования по данному вопросу. «Необходимо разобраться, и невзирая на фамилии, должности, политическую окраску, те, кто позволили себе необдуманные единоличные действия, проигнорировали национальные стратегические интересы государства, должны ответить за это», - сказал он.

Кроме того, А.КИНАХ выразил уверенность, что Украина на сегодня должна прилагать максимальные усилия для выхода на прямые формы сотрудничества с Туркменистаном в топливно-энергетическом комплексе.

Депутат отметил “важное значение и стратегичность» украинско-туркменского партнерства в ТЭК. По его словам, для Украины очень негативен тот факт, что за последние годы потеряна возможность прямых форм сотрудничества с Туркменистаном в энергетической сфере, включая возможность реализации серьезных совместных инвестиционных проектов.

«С учетом острой необходимости усиления энергетической безопасности Украины нам необходимо работать на укрепление, прежде всего, прямых поставок газа с Туркменистаном. Именно на это должны быть направлены все наши политические, экономические и дипломатические усилия», - отметил А.КИНАХ.