Янукович поручил милиции выбивать деньги за газ

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обеспокоен низким уровнем оплаты за газ в крупных промышленных регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в ходе заседания правительства.

«Что касается оплаты за газ, и это прежде всего в крупных промышленных регионах, – ситуация сложная», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр поручил топливно-энергетическому блоку правительства рассмотреть вопросы оплаты за потребление газа и представить в правительство соответствующее предложение до конца недели. «Я знаю, есть объективные причины низкой оплаты, но есть и субъективные причины, то есть люди, ответственные за эту работу, не занимаются этим», - добавил он.

Глава правительства подчеркнул, что оплата за потребление газа связана с теплообеспечением. «Кстати, оплата за жилищно-коммунальные услуги намного лучше. Люди платят, а чиновники ищут возможность как эти средства придержать. В чем дело?», - поинтересовался В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр попросил подключиться правоохранительные органы, а также министра внутренних дел Василия ЦУШКО, вице-премьеров Владимира РЫБАКА и Владимира РАДЧЕНКО к рассмотрению вопроса об уровне оплаты за потребление газа. «Здесь без коррупции не обошлось, потому что некоторые жилищно-коммунальные хозяйства взяты в аренду – на каких условиях? Нужно посмотреть на эти вопросы», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 января пресс-служба ДК “Газ Украины” сообщила, что за первую половину января 2007 года долг предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) составил 316 млн. грн. Уровень расчетов за потребленный в 2007 году природный газ - 11%. За аналогичный период 2006 года долг предприятий ТКЭ составлял 125 млн. грн., уровень расчетов – 13%.