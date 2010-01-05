500 донецких пенсионеров приняли обращение к Тимошенко

Донецкие пенсионеры во главе с городским советом ветеранов намерены пикетировать Кабинет министров Украины, требуя осуществить перерасчет пенсий с 1 января согласно новому размеру прожиточного минимума.

Как сообщили УНИАН в Донецком городском совете ветеранов, сегодня во время пикетирования здания Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области почти 500-ми участниками акции протеста было принято Открытое обращение к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В обращении главе правительства напомнили, что Верховной Радой Украины 20 октября 2009 года был принят закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» № 1646-VІ, которым предусмотрено повышение размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Статьей 1 указанного закона с 1 ноября 2009 года установлен прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, в размере 573 грн., а с 1 января 2010 года – 695 грн.

В соответствии с частью первой статьи 28 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть с 1 января 2010 года пенсии должны начисляться, исходя из размера минимальной пенсии - 695 грн.

«Однако премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО цинично не выполняет этот закон, грубо нарушает принцип верховенства права, законности и конституционное право граждан Украины на достойный уровень жизни не ниже прожиточного минимума, установленного законом (статья 46 Конституции Украины), - говорится в обращении. - Она делает все возможное для того, чтобы эта доплата была мизерной, и сознательно идет на нарушение порядка сохранения всех действующих надбавок и доплат к новым размерам пенсий, отказываясь вносить изменения в формулу расчета пенсии».

По мнению пикетирующих, «в результате откровенно преступных действий правительств» украинские граждане продолжают получать пенсии на уровне октября 2009 года, в то время, когда цены на продукты питания и товары первой необходимости выросли почти вдвое. Пенсионеры подчеркнули, что «только в ноябре-декабре 2009 года Ю. ТИМОШЕНКО вытянула из кармана каждого украинского пенсионера 150-300 грн.».

Следовательно, «с целью недопущения грубых нарушений конституционного права граждан на социальную защиту», участники акции протеста потребовали от премьер-министра провести перерасчет пенсий, и с 1 января 2010 года осуществлять выплаты пенсий, ежемесячного пожизненного денежного содержания, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам, с учетом нового установленного размера прожиточного минимума. Кроме того, они требуют обеспечить индексирование всех выплат с учетом уровня инфляции.

Пенсионеры также требуют вычислять размер налоговой социальной льготы, исходя из новых показателей прожиточного минимума, установить в 2010 году новые размеры доплат, надбавок и повышений к пенсиям, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной социальной помощи инвалидам с детства, детям-инвалидам и т. д.

Кроме того, участники акции потребовали «вернуть работающим пенсионерам ту часть пенсии, которая была украдена правительством Ю.ТИМОШЕНКО при осуществлении перерасчета пенсий в 2009 году в части применения показателя средней заработной платы (дохода) в среднем на одно лицо в целом по Украине, из которой оплачены страховые взносы не за 2008 год, а за предыдущий 2007 год».

Одним из пунктов, пикетирующие потребовали от Ю.ТИМОШЕНКО «привлечь к ответственности всех правительственных чиновников и служащих, которые виновны в нарушении прав пенсионеров».

В случае отказа выполнить их требования, пенсионеры угрожают начать бессрочное пикетирование Кабинета министров Украины, Министерства труда и социальной политики, Пенсионного фонда Украины.