Литвин признал: ВР, Кабмин и Президент действуют вне правового поля

Кандидат в Президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что после президентских выборов необходимо вернуть деятельность всех ветвей власти в правовое поле для развития страны.

Такое мнение он высказал в эфире «5 канала».

«Давайте исходить из того, что нужно людям, и на этом выстраивать жизнь», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что при нормальном и разумном подходе «не такие будут страшные экономические удары» после проведения выборов.

«В первую очередь, что нужно сделать, это вернуть всю власть в правовое поле. Сегодня Президент, правительство, да и Верховная Рада действуют вне правового поля», - сказал он. Все, по словам В.ЛИТВИНА, действуют исключительно на основе договоренностей. «Если договорились, между собой уладили свои амбиции, свои интересы, после того разделили власть и начинают тогда или работать, или делать вид, что работают», - сказал он.

По мнению В.ЛИТВИНА, представителям власти после выборов необходимо честно признать, какие возможности в государстве и что нужно сделать для того, чтобы реализовать «не менее болезненный сценарий развития страны».

«Я убежден, что если начинать именно с такого подхода, то у людей и среди людей будет понимание общих реалий в Украине и что ждет каждого человека в процессе осуществления последующих решений. Нужно в первую очередь будет успокоить страну, а это будет очень непросто сделать, особенно после второго тура президентских выборов, вернуть власть народу...», - сказал он. При этом, отметил В.ЛИТВИН, выстраивать дальше жизнь в Украине «невозможно, поскольку это приведет к тому, что все опустят руки».