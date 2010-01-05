Янукович: деньги обходят Украину и плывут к нашим соседям

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что сделает Украину сильным государством, преодолеет кризис и бедность и откроет для украинцев мир.

«Прежде всего, последние пять лет – это кризис, рост цен, падения гривни, бедность, безработица и т. д. Время и энергию руководители государства, к сожалению, потратили на ссоры, на борьбу друг с другом», - охарактеризовал он в эфире ТРК «Киев» ситуацию в Украине.

В то же время, отметил В.ЯНУКОВИЧ, Украине нужна, прежде всего, стабильность – политическая и экономическая. «И, безусловно, - реформы», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что как Президент реализует эти реформы, чтобы они обязательно служили людям.

«ТИМОШЕНКО все время задает политическую моду «на борьбу». Последний писк этой моды – это «борьба с олигархами», - заметил кандидат на пост главы государства и выразил убеждение, что неправильно тратить силы вообще на поиски врагов.

«Бороться надо, как я уже сказал, с кризисом и с бедностью. Вот это - настоящие враги Украины. А капитал должен работать на создание рабочих мест, и на то, чтобы люди имели работу и достойную заработную плату. И как Президент я именно это и сделаю», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, самой большой мечтой его жизни является построение сильной страны, «которой мы бы все гордились, в которой не будет людей бедных».

«Если государство сильное, то сильны и ее граждане. Если считаются с государством, то считаются и с его представителями. Мы будем делать Украину сильной. И тогда граждане Украины будут гордиться своим паспортом. Он должен давать им право без виз пересекать границы Европы и Америки. Мы должны действительно открыть для украинцев мир. Но с одной только визой далеко не заедешь. Поэтому я больше беспокоюсь о том, чтобы люди имели за что ездить. А для этого здесь, в собственной стране, они должны иметь достойную работу и достойную заработную плату», - сказал лидер Партии регионов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, этого можно достичь только путем экономического роста. «Надо, чтобы в Украину шли инвестиции. А для этого в свою очередь необходим благоприятный инвестиционный климат. Такого климата сейчас нет. Инвестор сталкивается в Украине с ужасной бюрократией, и с взяточничеством. Поэтому деньги обходят Украину и плывут к нашим соседям», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что изменит эту ситуацию, и Украина будет государством для людей. «Это – непростая задача. Это – очень амбициозная цель. Но мы достигнем ее, поскольку этого хотят все люди», - убежден кандидат на пост Президента Украины.