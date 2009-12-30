Порошенко заявляет, что заграничные визиты оплачивает из своего кармана
16:03, 30 декабря 2009Политика
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"Вследствие недофинансирования МИД"
Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что осуществляет визиты за границу за собственный счет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции.
«Мои визиты, я впервые об этом говорю, вследствие недофинансирования МИД я плачу из собственного кармана», - сказал П.ПОРОШЕНКО.
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