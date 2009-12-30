Порошенко заявляет, что заграничные визиты оплачивает из своего кармана

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что осуществляет визиты за границу за собственный счет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции.

«Мои визиты, я впервые об этом говорю, вследствие недофинансирования МИД я плачу из собственного кармана», - сказал П.ПОРОШЕНКО.