Литвин - о земле, душе, тотальной бедности и офшорной аристократии

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выступает категорически против продажи земли.

Об этом он сказал во время программы «Украинская рулетка» на Первом национальном телеканале.

«Придерживался и придерживаюсь принципа – душу и землю не продают», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, когда в государстве «властвует тотальная бедность, всю землю скупят за бесценок, если реализовать в Украине пример европейских стран».

«Я категорически против того, чтобы спекулянты и проходимцы купили в Украине землю. Сколько у меня хватит сил - я буду зубами грызть, не дам, чтобы забрали то, что составляет не только экономическую категорию, что составляет нашу душу», - отметил В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что те, кто хотел реализовать идею продажи земли, до сих пор не внесли в парламент законопроекты о земельном кадастре и рынке земли. По мнению спикера, они не хотят этого делать, потому что «рассчитывали, что в предвыборной лихорадке забудут о земле, время моратория пройдет, и они в один момент скупят всю землю в Украине».

«Не выйдет абсолютно», - подчеркнул он.

По словам В.ЛИТВИНА, сначала каждый человек должен знать стоимость земли и, «если он хочет эту землю продать, а есть люди, которые хотят продать, то они должны продавать исключительно государству – в лице государственного земельного банка, а не проходимцам».

«Офшорную аристократию Украина не должна и не будет кормить», - подчеркнул он.

Спикер отметил, что нынешние президентские выборы – «это борьба за землю», добавив, что у тех, кто хочет скупить землю, «ничего не выйдет». По словам В.ЛИТВИНА, сейчас идет борьба за землю «между миллионерами и миллиардерами», речь идет о том, какой из «кланов победит, чтобы окончательно закрепостить Украину».

Справка УНИАН. 22 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» (о сроках на продажу земельных участков).

Данным законом продлен срок запрещения внесения права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ до 1 января 2012 года.

29 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к этому закону.