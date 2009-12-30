КС получил жалобу Президента на закон о порядке деятельности ВР

В Конституционный Суд поступило представление Президента Украины о конституционности отдельных положений Закона «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины» от 1 декабря 2009 года № 1667-VI.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КСУ.

В соответствии с Регламентом Конституционного Суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНИАН, Закон "Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины" был принят парламентом 22 октября 2009 года. 6 ноября закон был возвращен Президентом Украины с предложениями. 1 декабря 2009 года ВР, рассмотрев предложения Президента, повторно приняла указанный закон, преодолев вето главы государства. За это решение проголосовали 384 народных депутата. 2 декабря 2009 года закон был направлен на подпись Президенту.

11 декабря Президент вернул Закон "Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины" в парламент без своей подписи.

По Конституции Украины, закон, повторно принятый Верховной Радой Украины не менее чем двумя третями ее конституционного состава, который не был подписан и официально обнародован Президентом Украины на протяжении 10 дней, официально обнародуется председателем Верховной Рады Украины и публикуется за его подписью.

17 декабря этот закон официально обнародован на веб-сайте ВР Украины.