Криль знает, что ВР должна положить под елку стране

Председатель партии «Единый центр», народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ убежден, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины целесообразно проводить лишь ради вопросов, которые объединят парламент.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЦ, по словам И.КРИЛЯ, сейчас среди таких вопросов можно назвать принятие изменений в закон о выборах Президента, бюджет на 2010 год и введение открытых списков на местных выборах.

«Заседание с другой повесткой дня обречено на провал», - считает политик.

При этом И.КРИЛЬ напомнил, что в прошлом году парламент уже демонстрировал, что такой важный вопрос, как принятие бюджета может его объединить. «Это была та же Верховная Рада, то же правительство и та же оппозиция. Они смогли в последний сессионный день года положить под елку для всей страны новый бюджет. Возможно, качество этого документа вызывало определенные сомнения, но это лучше, чем ничего. По крайней мере, страна вошла в первый кризисный год с главной сметой», - отметил И.КРИЛЬ.

Он также уверен в том, что если правительство учтет замечания и подаст проект бюджета на рассмотрение парламента – депутаты могут прервать свой отдых, ведь большинство фракций заявили о готовности активно включиться в работу над главной сметой. Такая же ситуация, по словам И.КРИЛЯ, с внесением изменений в закон о выборах Президента. «Все кандидаты боятся фальсификаций в интересах оппонентов, поэтому с готовностью могут поддержать изменения в данный закон. Еще проще должно было бы быть с введением открытых списков на местных выборах. Лидеры большинства парламентских фракций неоднократно заявляли о необходимости изменения системы выборов на местах», - заявил он.

Председатель ЕЦ напомнил, что «в 2009 году налогоплательщики израсходовали 16 млн. грн. на проведение внеочередных заседаний ВРУ, однако большинство из них были безрезультативными». Поэтому, отметил И.КРИЛЬ, если есть необходимость проведения такого заседания парламента, то его итогом должно стать решение действительно важных вопросов.

Как сообщал УНИАН, ВР 23 декабря приняла решение уйти на каникулы до 19 января 2010 года. При этом бюджет на следующий год депутаты не приняли.