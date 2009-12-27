Ющенко надеется, что украинцы не отдадут голоса «белому братству»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сегодня готовятся фальсификации на президентские выборы. Об этом он сказал во время общения с жителями Хмельницкого.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент подчеркнул, что в настоящее время очень важно не допустить «готовящиеся фальсификации». Также, по его словам, своей важной задачей он считает выход во второй тур голосования. Именно этим он объясняет, почему больше критики в его выступлениях достается Юлии ТИМОШЕНКО.

«Янукович – это второй тайм», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, Президент отметил, что сейчас очень важно донести людям правду о политической ситуации, «чтобы они не совершили ошибки, которую они совершили 2 года назад, когда свои голоса отдали БЮТ – этому белому братству».

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в 2005 году Ю.ТИМОШЕНКО обвиняла в коррупции «Нашу Украину», «а теперь ее партия является одной из проблемных для нашей законной жизни в Украине».

«Вот так, знайте - отличайте сказанное слово и сделанное дело», - прибавил Президент.

Перед этим В.ЮЩЕНКО перечислил много фамилий депутатов от фракции БЮТ, добавляя комментарии наподобие наличия судимостей в того, или иного депутата, причастности того или иного к незаконным действиям, связанным с хищением имущества, убийствами и другими преступлениями.

Также В.ЮЩЕНКО перечислил депутатов от БЮТ, которым принадлежат большие предприятия, фирмы, и тому подобное.

При этом он отметил, что делает это для того, чтобы «собравшихся понимали, что коррупцию формирует исполнительная власть и партия власти».