Янукович и Ющенко назвали хороших кандидатов в премьеры

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что назначение Бориса КОЛЕСНИКОВА на должность премьер-министра может состояться как «даст Бог».

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в прямом эфире программы «Шустер Live».

Отвечая на вопрос журналиста, правдива ли информация о достигнутом в Партии регионов консенсусе по выдвижению заместителя председателя этой политической силы Бориса КОЛЕСНИКОВА на пост премьер-министра Украины после победы лидера ПР на президентских выборах, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что фракция Партия регионов имеет полное право рассчитывать на пост премьер-министра.

«Ведь она является самой большой депутатской фракцией, и именно депутатские фракции будут формировать коалицию, которая будет избирать премьер-министра», - объяснил он, отметив, что досрочные парламентские выборы неминуемы, если Верховная Рада будет работать неэффективно.

На уточняющий вопрос журналиста, является ли именно Б.КОЛЕСНИКОВ кандидатом на должность премьера, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Я всегда так отвечаю – даст Бог – будет».

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не намерен на выборах главы государства снимать свою кандидатуру в пользу лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА, но не исключает, что А.ЯЦЕНЮК может стать премьер-министром.

Об этом он сказал в эфире в программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

Отвечая на вопрос, готов ли он снять свою кандидатуру, например, в интересах А.ЯЦЕНЮКА, Президент отметил: «Это нелогично».

В то же время он не исключил, что некоторые кандидаты из демократического лагеря сделают это в его пользу. В частности, В.ЮЩЕНКО не исключил возможность объединения с В.ЯЦЕНЮКОМ. «Эта тема становится более актуальной и достоверной», - сказал он.

Отвечая на вопрос, готов ли А.ЯЦЕНЮК к такому объединению, В.ЮЩЕНКО отметил, что это покажет время. «Это его позиция, но я думаю, что здравый смысл сейчас говорит в интересах того, что с каждым днем, с каждой неделей мы все начинаем осознавать, что генеральный бой сегодня заключается не в фамилиях, а в ценностях», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что с каждым днем диалог об объединении кандидатов демократического лагеря «становится более рациональным, становится более мотивированным чем пару недель назад».

При этом в ходе дискуссии о возможных изменениях в команде В.ЮЩЕНКО после его победы на выборах он не исключил, что А.ЯЦЕНЮК сможет занять должность премьер-министра.