Ющенко бережет Януковича на второй тур

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что на сегодня он больше критикует премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, чем лидера оппозиции В.ЯНУКОВИЧА, потому что своим главным заданием считает выход во второй тур выборов.

Об этом он сказал в программе «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Почему я не критикую ЯНУКОВИЧА? ЯНУКОВИЧ - это вторая серия. Сейчас не идет дискуссия, что ЯНУКОВИЧ приносит неудачное мировоззрение для Украины. Я подчеркиваю - и ЯНУКОВИЧ, и ТИМОШЕНКО - это одна и та же проблема для Украины. Они ничем не отличаются», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Моя тактика очень проста: я сегодня критикую премьер-министра, выхожу во второй тур и там я буду критиковать ЯНУКОВИЧА. Сегодня большей проблемой является ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ проходит во второй тур, но если во второй тур проигрывает свой выход демократия - это будет трагедия. Вот, собственно, на чем построена моя тактика и почему я не трачу свои силы на ЯНУКОВИЧА, и берегу свои силы на второй тур», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он снова высказал свой тезис о том, что Ю.ТИМОШЕНКО может установить диктатуру, хочет подчинить себе все ветви власти. «Я говорю не о женщине, я говорю о премьер-министре», - сказал В.ЮЩЕНКО.