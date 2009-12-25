Шуфричу поставили диагноз - отравление

Народный депутат Украины от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ госпитализирован в больницу неотложной медицинской помощи в Харькове с диагнозом "пищевое отравление", передает корреспондент УНИАН.

Нардепу стало плохо во время встречи с избирателями в харьковской музыкальной школе №9, что проходила в рамках его агитационного тура в поддержку Виктора ЯНУКОВИЧА. Как передавал УНИАН, Н.ШУФРИЧ потерял сознание прямо на сцене, и его увезла «скорая помощь».

Это был третий день пребывания нардепа в Харькове.