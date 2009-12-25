Во время агитации за Януковича Шуфрич упал без сознания
15:33, 25 декабря 2009Политика
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Регионала увезли в "неотложку"
Нестор Шуфрич госпитализирован в 4-ю "неотложку" Харькова, сообщает сайт glavnoe.ua.
Народный депутат потерял сознание вовремя своего агитационного выступления в поддержку кандидата от Партии регионов в Харьковской музыкальной школе №9 и упал прямо на сцене, передает корреспондент "Главного".
Была вызвана карета скорой помощи, которая доставила "регионала" в больницу.
О состоянии пациента в больнице скорой и неотложной медицинской помощи №4 "Главному" не сообщили, ссылаясь на врачебную тайну.
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