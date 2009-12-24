Гриценко хочет упростить регистрацию договоров аренды земли

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает упростить порядок регистрации договоров аренды земли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политика.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что «проблема порядка регистрации договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения заострилась в последние годы в связи с завершением процесса оформления государственных актов на земельные паи».

По его словам, раньше договор аренды вступал в силу с момента регистрации его в сельском или поселковом совете, теперь же, по получении государственного акта, процедура осложнилась и требует много времени для подготовки разнообразных документов, рассмотрения ходатайства о регистрации во многих ведомствах.

«Есть примеры, когда этот процесс растягивается на годы. Все это время земля не может использоваться, потому что это считается «нарушением закона». Таким образом, из сельскохозяйственного оборота на год-два вынужденно выводятся большие земельные массивы, а владельцы наделов ничего не получают за свою землю. В масштабах государства – это колоссальные потери. Также таким способом создается поле для злоупотреблений чиновников и коррупционных действий», - считает кандидат в Президенты.

Именно поэтому он предлагает на период до 1 января 2015 года вернуть порядок регистрации договоров аренды земли, который действовал для владельцев земельных паев.

«Это позволит арендаторам быстро получить право аренды и начинать на законных основаниях обрабатывать землю. А ведомства, связанные с осуществлением государственной регистрации, смогут в спокойном режиме подготовить необходимые для регистрации документы, ликвидировать очереди там, где они есть», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он также подчеркнул, что за время действия такого упрощенного порядка необходимо также будет внести законодательные изменения, которые предусматривали бы сокращение сроков и упрощение государственной регистрации права аренды земельного участка, а также права собственности на земельный участок и права постоянного пользования землей.