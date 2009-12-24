Пасенюк удержался во главе главного суда на президентских выборах

Александр ПАСЕНЮК будет исполнять обязанности председателя Высшего административного суда Украины до назначения председателя ВАСУ в порядке, определенном законодательством Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на конференции судей административных судов Украины.

Голосование проходило в тайном режиме с помощью бюллетеней. За это решение проголосовали 133 делегата, против - 43. Всего получили бюллетени 176 делегатов конференции.

Во время конференции член ВАСУ Николай КОБЫЛЯНСКИЙ отметил, что на сегодня в суде сложилась ситуация, когда, по сути, есть два исполняющие обязанности председателя суда.

Он напомнил, что 22 декабря 2004 года на должность председателя ВАСУ указом Президента Украины был назначен А.ПАСЕНЮК. Вместе с тем через 5 лет, то есть 22 декабря 2009 года, его полномочия закончились, отметил Н.КОБЫЛЯНСКИЙ.

Поскольку же, по его словам, ранее Конституционный Суд Украины признал неконституционным положение о том, что Президент Украины назначает председателя суда, то на сегодня остается дискуссионным вопрос, кто должен принимать решение об освобождении судьи, срок полномочий которого завершился.

Он также отметил, что сегодня обнародовано решение КС, в соответствии с которым Совет судей не уполномочен назначать председателя суда.

Н.КОБЫЛЯНСКИЙ отметил, что в законодательстве Украины предусмотрено, что при отсутствии председателя суда его обязанности исполняет первый заместитель председателя ВАСУ.

Но при этом он отметил, что, с его точки зрения, речь идет о физическом отсутствии, а не о случае, когда речь идет об окончании срока полномочий.

Н.КОБЫЛЯНСКИЙ отметил, что «мы угодили в правовой вакуум».

В свою очередь А.ПАСЕНЮК на конференции отметил, что 21 декабря на президиуме ВАСУ было принято решение возложить исполнение обязанностей на него.

Он сообщил, что для него было неожиданностью, что первый заместитель председателя ВАСУ Николай СИРОШ 23 декабря издал «служебную записку, поскольку это нельзя назвать приказом, поскольку не пройдена процедура регистрации», где назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

А.ПАСЕНЮК подчеркнул, что он это решение Н.СИРОША отменил. При этом отметил, что такие шаги его первого заместителя «вносят дестабилизацию в работу суда».

В то же время первый заместитель председателя ВАСУ Н.СИРОШ отметил, что не понимает, почему поднялся «такой испуг».

Он отметил, что с его стороны не было никаких попыток «включиться в борьбу за должность председателя суда».

По его словам, возложение обязанностей на первого заместителя председателя суда происходит автоматически, «поэтому я не мог бездействовать».

Н.СИРОШ подчеркнул, что его удивляет сложившаяся ситуация, и призвал «не давать определенным политическим силам зарабатывать дивиденды на ситуации в суде».

При этом председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО на конференции подчеркнул, что «с юридической точки зрения нет никаких проблем», поскольку 22 декабря истек срок полномочий А.ПАСЕНЮКА, и исполнять обязанности должен его первый заместитель.

В.ОНОПЕНКО признал, что в данный процесс «начала вмешиваться политика».

«Кое-кто хочет опереться на политиков, но опереться на воздух невозможно», - отметил В.ОНОПЕНКО. Он призвал не поддаваться «политическому давлению».

Председатель Совета судей Украины Петр ПИЛИПЧУК на конференции отметил, что президиум Совета судей принял решение о том, что А.ПАСЕНЮК должен сложить полномочия, а исполнять обязанности должен первый заместитель председателя ВАСУ.

Вместе с тем первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что решение президиума Совета судей по данному вопросу - «это присвоение полномочий».

Он подчеркнул, что в соответствии с решениями Конституционного Суда Украины, вопросами освобождения и назначения председателя ВАСУ «точно нельзя заниматься Президенту Украины и Совету судей Украины».

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что сегодня «имеется определенное влияние политиков и политических сил на судей, равно как и влияние судей на политические силы».

Он признает, что это и объясняет ситуацию с неприятием парламентом Украины соответствующего закона, который бы регулировал вопрос, касающийся кадровых назначений.