СБУ обещает со дня на день поймать Лозинского

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО утверждает, что бывший народный депутат от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ будет задержан в ближайшее время.

Об этом он заявил вчера в эфире «5 канала».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что оперативно-розыскные мероприятия не останавливаются ни на секунду, работают оперативно-розыскные группы. По его словам, на сегодняшний день ключевой вопрос - это взаимодействие СБУ с Министерством внутренних дел.

При этом он пояснил, что у МВД в данном случае больше оперативных возможностей, и подчеркнул, что розыск, в частности убийц, - это компетенция милиции. «Тем не менее, я уверенно заявляю, что розыск будет проходить также интенсивно, и мы надеемся, что результат будет в ближайшее время… Я думаю, что во времени это не затянется», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения Валерий Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.